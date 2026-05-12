【ブリュッセル共同】欧州連合のフォンデアライエン欧州委員長は12日、子どもの交流サイト（SNS）利用について「最低年齢の議論はもはや無視できない」と述べ、規制導入に意欲を示した。今夏にも立法措置に向けた手続きを始める意向を示した。