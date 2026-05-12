X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない問題解決法を編み出してしまったわんこの姿。その衝撃的な光景は記事執筆時点で78万4000回を超えて表示されており、「ゴリ押しw」「躍動感すごくて草」「力技だね(笑)」などのコメントの他、4万6000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：引き戸の開け方がわからない大型犬→無理やり開こうとして…衝撃的すぎる『まさかの対処法』】 引き戸から廊下に出たく