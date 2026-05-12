香川県が運営する「香川県空き家ポータル」サイトについて、レンタルサーバーを提供する事業者側の障害のため、閲覧できない状況が発生しています。 香川県によりますと、きのう（11日）にWEBサイトの保守管理をしている事業者から「サイトが閲覧できない状態になっている」と連絡がありました。確認をした結果、サイトを収容しているレンタルサーバー事業者に障害が発生したことによるもので、現