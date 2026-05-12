中東情勢の緊迫化によるナフサ問題で、ゴミ袋が品薄のところもあるようですが、国内のナフサは足りているのでしょうか？ 【写真を見る】全国に広がる“ゴミ袋不足”への不安 指定でない袋でもOKな自治体も… カルビー｢ポテトチップス｣は白黒包装に ナフサ問題 政府は、「ナフサは足りている」というのを大前提としています。ナフサの供給量は前年並みですが、製品になる段階までに通常より過剰な発注をする業者がいて、そ