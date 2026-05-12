愛知県豊橋市老津町の農業用倉庫で火事があり、消火活動が続いています。 【写真を見る】【速報】｢倉庫が燃えている｣ 愛知･豊橋市の農業用倉庫で火事 消火活動続く 消防によりますと、きょう午後6時前「倉庫が燃えている」などと近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車9台が出動し、現在も消火活動が続いています。 今のところ、けが人の情報は入ってきていません。 【画像】火事があった愛知･豊橋市の現場 「