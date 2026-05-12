KDDIは、同社傘下で金融事業を手がけるauフィナンシャルホールディングスの株式上場の検討を開始したと明らかにした。 auフィナンシャルホールディングスは、KDDIグループで金融事業を束ねる持株会社。KDDIの連結でのバランスシート最適化の検討や事業ポートフォリオ集約による資本集中、auフィナンシャルホールディングスとしても機動的な資本政策や戦略的なパートナリング推