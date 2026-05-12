レノボは、FIFAの公式テクノロジーパートナーとして、「FIFAワールドカップ2026」で提供する技術の詳細をメディア向けに説明した。大会運営を支えるコマンドセンターから、チーム向けのデータ分析ツール「FIFA AI Pro」、判定支援システム「3D VAR」に至るまで、テクノロジーによる包括的な支援を行う。 写真は「Lenovo Tech World Japan」のもの 大会規模の拡大と