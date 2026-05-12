今月11日～25日までは、密輸の取締強化期間です。 密輸防止を呼び掛ける街頭キャンペーンが、長崎市で開かれました。 街頭では、麻薬探知犬によるデモンストレーションも行われ、市民への周知を図りました。 麻薬探知犬の「イギー号」と「アリス号」。 空港などの入国者や、輸入貨物の検査で活躍しています。 大麻の匂いが付いたバッグを探すデモンストレーションでは…。