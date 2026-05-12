「2色対応商品のパッケージ」カルビーは、中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直す。「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など合計14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、5月25日週から店頭で順次切り替えて販売する。なお、同対応は対象を限定して実施する