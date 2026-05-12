「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取組み「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」を5月11日から販売を開始した。同プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地