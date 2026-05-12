「313系」JR東海リテイリング・プラスと、野村製作所は、JR東海の広いエリアで活躍する在来線車両「313系」と「315系」をモチーフにしたパスケースを、5月12日から同社公式オンラインショップで販売を開始する。「315系」今回のトレインパスケースは、昨年3月に発売した923形ドクターイエローと新幹線0系モチーフのパスケースの姉妹品。313系は1999年に登場した車両で、JR東海の在来線車両の代表として、名古屋・静岡地区で活躍し