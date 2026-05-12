「30g ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」（左から：春夏デザイン、秋冬デザイン）亀田製菓は、「30g ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」（以下、「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」）をリニューアルし、5月18日から順次、全国のセブン−イレブンで発売する。「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」は、ハッピーターンのあまじょっぱさが、紀州産南高梅の梅肉パウダーのおいしさを引き立てる、濃厚なうめ味が特長の商品。発売以来、消費者