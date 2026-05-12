◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人先発・戸郷翔征投手が初回、満塁のピンチをしのぎました。今季2戦目の先発マウンドに上がった右腕は初回、先頭からヒットと送りバントで得点圏にランナーを進められます。ここから小園海斗選手と坂倉将吾選手に連続四球を与え、いきなり1アウト満塁のピンチに。しかしモンテロ選手から空振り三振を奪い2アウトに。続く持丸泰輝選手も最後はストレートで空振り三振に仕留めると、グ