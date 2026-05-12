「（ザバス）MILK PROTEIN ＋Green Vegetable」明治は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド（インテージSRI＋ プロテインドリンク市場 2025年1月〜12月 ブランド別累計販売金額）「ザバス」から、1本でたんぱく質15gと13種類の野菜（アスパラガス、キャベツ、カリフラワー、赤キャベツ、赤ピーマン、ブロッコリー、カボチャ、セロリ、パセリ、クレソン、ラディッシュ、ほうれん草、みつば）が取れる飲料「（ザバス）MILK PR