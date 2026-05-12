Mさん（30代女性）が社会人になったばかりのころのことだ。【衝撃の体験】バックミラー越しにチラチラと私を見て来る…運転手が私に告げた言葉その時、彼女は駅の上り階段の前で立ち尽くしていた。＜Mさんからのおたより＞社会人になったばかりのころの出来事です。研修先近くのウィークリーマンションから、配属先近くに借りた家に引っ越す日、かなり大きなスーツケース一つで一人で荷物を運ばなくてはなりませんでした。しかも引