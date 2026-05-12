◇プロ野球セ・リーグヤクルト−阪神(12日、神宮球場)ヤクルトの先発・吉村貢司郎投手が初回のマウンドでアクシデントに見舞われました。対峙したのは阪神打線。1番・高寺望夢選手に2球目をレフトスタンドへ放り込まれると、2番・森下翔太選手は2球でショートゴロに打ち取りますが、3番・佐藤輝明選手には2球目のフォークを捉えられ、ピッチャー強襲の打球を打たれます。吉村投手は投げ終えた状態のまま、打球をよけきれず、右手