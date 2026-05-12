スペイン政府は、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から乗客全員が下船し、オランダに向けて出航したと明らかにしました。スペイン保健省は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島でクルーズ船「MVホンディウス号」に残っていた乗客全員と乗員の一部が11日に下船し、クルーズ船はオランダのロッテルダムに向かったと明らかにしました。下船した人については、各国で隔離や検査が進められていて、新たにフランス人