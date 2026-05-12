セイコーウオッチは、＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル1種とレギュラーモデル3種を発売する。限定モデルは6月10日、レギュラーモデルは6月5日発売予定となる。セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に、「服部時計店（現セイコーグループ）」を創業した。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に