「ファーム・交流試合、日本海Ｌ石川−阪神」（１２日、弁慶スタジアム）「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・左翼」でスタメン出場。４月１７日・広島戦（ＳＧＬ）以来、２５日ぶりの実戦出場となる。３番には同３位・岡城（筑波大）、４番は同２位・谷端（日大）が座り、ドラフト１〜３位による新人クリーンアップで臨む。立石は１月の新人合同自主