「昔懐かしいレモンかき氷サワー」オエノングループの合同酒精は、レトロが楽しめるチューハイなどを届ける「昔懐かしい」シリーズから「昔懐かしいレモンかき氷サワー」を6月16日に数量限定で発売する。「昔懐かしいレモンかき氷サワー」は、お祭りの屋台で食べた“レモンかき氷”の味わいをサワーで再現したお酒。清涼感のあるフレーバーを使用することで、かき氷を頬張った瞬間のひんやり感を再現した。レモン果汁由来のやさし