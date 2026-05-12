あすから中国を訪問する予定のアメリカのトランプ大統領が習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却について議論すると述べました。きょうの中国・北京。記者「トランプ大統領が宿泊するとみられるホテルの入口には、大きなテントが設置されています」トランプ氏の訪問をあすに控え、市内は厳戒態勢。セキュリティのテストなのか、パソコンを使って作業をしている人の姿もありました。ホワイトハウス関係者によりますと、ト