「ピュアーチェ モイスト泡ボディソープ」ナリス化粧品は、昨年10月に全面リニューアルしたトイレタリーブランドの「ピュアーチェ」の追加品として、これからの汗ばむ季節にもより快適・簡便に使用できる、泡で出てくる全身用洗浄料「モイスト泡ボディソープ」を、訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で6月21日から発売する。「ピュアーチェ」は、こども（2歳以上）から大人まで、ベーシックな