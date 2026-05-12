きょうは25℃以上の夏日になった地点が385地点になり、日中は半袖がちょうど良い体感でした。地上は暑いのに、上空には寒気が流れこんでいるため、大気がバランスをとれなくなっています。あすにかけて、全国的に大気の状態が不安定になり、急な強い雨や雷雨のおそれがあります。【CGで見る】あす13日(水)昼過ぎの発雷確率あす関東甲信などで発雷確率高い発雷確率をみると、北海道から九州にかけて、雷の発生する可能性があるので