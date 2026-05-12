創業115周年記念万年筆HIROSHIMA「寄木細工」セーラー万年筆は、創業115周年記念万年筆HIROSHIMA「寄木細工」「モミジ」を国内・海外のセーラー万年筆製品取扱販売店で、8月6日から限定で発売する。今回の創業115周年記念万年筆を形にするにあたり、多くの広島の作り手の人々、そして東広島市から多大なる協力を得たという。万年筆本体の木材加工から、説明書・パッケージの制作、紙素材、伝統の手すき和紙加工そして1本袋に使用し