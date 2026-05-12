イラストレーターのみうらじゅん氏（68）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。現在、どハマリしている意外なものを明かした。この日はお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希とともに出演。かつてレギュラー番組で共演するなど、旧知の仲であるMEGUMIから「最近、お酒、飲まないんですか？前はよく飲んだりとかやっていたじゃないですか」と振られると、みうら氏は「日常も全然