「ＤｅＮＡ−中日」（１２日、横浜スタジアム）横浜（現ＤｅＮＡ）、米大リーグ・マリナーズで活躍し、日米通算３８１セーブを挙げた佐々木主浩氏がＴＢＳチャンネル２で解説を務めた。ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードについて言及した。「ビックリしましたねセンターラインということを考えた時にはびっくりしましたね。ほかのチームも