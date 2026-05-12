福間香奈将棋の第37期女流王位戦5番勝負の第2局は12日、札幌市で指され、先手の福間香奈女流王位（34）が85手で挑戦者の大島綾華女流二段（23）を破り、2連勝としタイトル防衛に王手をかけた。第3局は23日、福岡県飯塚市で行われる。