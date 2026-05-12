【ベルリン共同】北大西洋条約機構（NATO）のウクライナ政府代表部のヘトマンチュク大使は、トランプ米政権がドイツへの巡航ミサイル「トマホーク」配備を見送るとの観測が強まっていることを受け、ウクライナが代わりに「長射程の無人機やミサイルを提供できる」と表明した。ドイツ紙ウェルトが12日報じたインタビューで述べた。ヘトマンチュク氏は、ウクライナにはロシアの侵攻により得た経験があり、将来的に米国の兵器に期