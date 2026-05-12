総務省消防庁は12日、2025年11月〜26年4月までに、除雪作業中の事故など雪の影響で、11道府県の計72人が死亡したと発表した。原因は屋根の雪下ろしや除雪作業中が60人と最も多く、落雪に埋もれた人が5人、雪崩や、倒壊した家屋の下敷きが1人ずついた。65歳以上が約9割を占めた。都道府県別は新潟が25人で最多。秋田15人、北海道10人、青森8人、山形6人だった。岩手、富山、福井、長野、京都、島根で1〜2人が亡くなった。けが人