来年３月に開幕する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）を見据え、横浜市が検討を進めている市内全域での路上喫煙を禁止する改正条例案の概要が判明した。喫煙所以外の公共道路や河川、駅前広場などが全て対象となる。市は来年１月の施行を目指す。改正するのは、市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例（ポイ捨て防止条例）で、１４日開会の市議会定例会に改正条例案を提出する方針だ。改正条例案では、過料