サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのハンジ・フリック監督がクラブと２０２８年６月までの契約延長に合意したという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなど複数メディアが伝えている。報道によると、監督の代理人がジョアン・ラポルタ会長やスポーツディレクターのデコ氏らと会談したのちに決まった。これまでのそれを１年延長しての２０２８年までで、タイトル獲得などの目標を達成し