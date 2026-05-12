首位ヤクルトは2位阪神との直接対決■ヤクルト ー 阪神（12日・神宮）ヤクルトの吉村貢司郎投手が12日、神宮球場で行われた阪神戦に先発した。初回に阪神・佐藤輝明内野手の打球を手首付近に受け、緊急交代した。1/3回を投げ、打者3人、2安打。試合開始から4分、わずか6球での降板となった。吉村は初回1死から、3番の佐藤のピッチャー返しを右手首付近に受けた。記録は投手強襲内野安打。吉村は一時治療のためにベンチ下がった