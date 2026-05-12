◆大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）を押し出し、初白星とした。強い当たりから右をのぞかせ、休まず攻めた。琴桜は初日に東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）、２日目には小結・若隆景（荒汐）に連敗。２日間とも立ち合いに踏み込みが弱く、受け身の相撲になっていた。先場所は１０勝を挙げ、優勝した２４年九州場所以来の２桁勝利で復調の気配があった。今場所もこ