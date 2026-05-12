NHK連続テレビ小説『風、薫る』の“シマケン”こと島田健次郎役で話題のAぇ! groupから、佐野晶哉さんがanan2495号の表紙にソロ初登場！ 3シチュエーションで、佐野さんのめくるめく“沼る万華鏡的魅力”へ没入するグラビア撮影の舞台裏をお届けします。Aぇ! groupイチの高身長でスタイル抜群。その卓越したバラエティセンスや音楽センス、俳優としての感覚の鋭さから、ついたあだ名は“器用富豪”。でもそれらは決して天から授け