ものまね芸人・ニッチローが３日に自身のＳＮＳを更新し、フォーマルな装いが話題を呼んでいる。ニッチローはインスタグラムを更新し、「俳優業スーツロー」とつづって投稿。上下黒のスーツ姿、革靴を合わせ、サングラスをかけた姿を披露した。この投稿には「かっこいい！相変わらずスタイル良い！」「誰！？」「ステキ」「かっこよ」「イタリアのイケおじ」などのコメントが寄せられている。