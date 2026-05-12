◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、牝馬）＝５月１２日、栗東トレセンアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宣長厩舎、父キズナ）は、坂路で６４秒８―１５秒０で明日の最終追い切りに備えた。折り合いもつき、大人びた雰囲気だ。橋田調教師は「変わらずにいいですよ。馬の雰囲気も緩みすぎず、集中してくれています」と笑顔を浮かべた。ここ２戦はともに逃げ切り勝ちだが、特に前