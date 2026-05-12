◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）阪神・高寺望夢内野手がプロ初の先頭打者弾を放った。１番に定着している若虎は、右腕・吉村の２球目の甘く入った直球をジャストミート。虎党が待つ左中間席に運ぶ２号ソロとなった。この日は森下がプロ初２番に始まり、３番・佐藤、４番・大山、５番・中野と打線が大幅に組み替えられたなか、切り込み隊長が力強い一発を放り込んだ。