◆大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）を押し出し、初白星を挙げた。大関・霧島（音羽山）は、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を寄り切り、３連勝を飾った。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を押し出し、初白星。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）をすくい投げ、初日を出した。小結・若隆景（荒汐）は