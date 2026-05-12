想像以上に優しい1100ps以上が噂されるAMG最高出力1100ps以上が噂されるメルセデスAMGの割に、発進直後の印象は想像以上に優しい。スタビリティ・コントロールはスポーツ・モードにあるが、GT 4ドアクーペの試作車は、落ち着き払ったマナーで疾走する。【画像】シートへ伝わる微振動AMG GT 4ドアクーペ現行モデル電動の次期試作車も全107枚とはいえ、高性能なバッテリーEVへ期待する挙動ではある。フロントタイヤのグリッ