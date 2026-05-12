日本野球機構の旗プロ野球でスイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を「危険スイング」と定め、退場などの罰則の適用が始まった12日、日本野球機構（NPB）の関係者が各球場で試合前に監督らへ規定の説明を行った。ヤクルト―阪神（神宮球場）では、NPBの山川誠二規則委員長らがヤクルトの池山隆寛監督と阪神の藤川球児監督に説明した。同委員長は「打者に安全意識を持ってもらうことが最大の目的。そこが徹底