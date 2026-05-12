12日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比39銭円安ドル高の1ドル＝157円50〜51銭。ユーロは08銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円02〜06銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航しているとの見方から原油先物価格が上昇。エネルギーの大半を輸入に依存する日本の貿易赤字が拡大するとの思惑が広がり、円が売られてドルが買われた。片山さつき財務相は12日、訪日中のベセ