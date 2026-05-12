東京・明治神宮外苑地区。左から秩父宮ラグビー場、神宮球場、解体された神宮第二球場の跡地、国立競技場。左手前はイチョウ並木＝2025年3月（共同通信社ヘリから）国立競技場などのスポーツ施設が集まる東京・明治神宮外苑で計画されている再開発事業を巡り、東京都新宿区が樹木の伐採を許可したのは違法だとして、周辺住民ら82人が区に許可取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は12日、訴えを却下した。原告側は、木の伐採で排