◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)DeNAはこの日に正捕手の山本祐大選手がソフトバンクの尾形崇斗投手と井上朋也選手による、1対2の交換トレードでソフトバンクへ移籍することが発表されました。山本選手は会見で東投手に対し「東さんは1軍にいさせてくれるきっかけを作ってくれた人。東さんが今日先発で、トレードが出て…一緒にバッテリー組めないのは…」とショックを受けた心中も明かしました。そして迎え