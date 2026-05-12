まさかの「2人乗り仕様」！トルコの自動車部品メーカー「KAREL KALIP（カレル・カリプ）」は、電動シティコミューターブランド「KAREA（カレア）」 を立ち上げ、その第1弾「FIT（フィット）」を発売しました。カレル・カリプ社は、トルコで1994年に設立され、バンパーやダッシュボードをはじめとする中大型プラスチック射出成形金型メーカーとして成長しました。2015年には行政機構が認定した研究開発センターを設立し、技術基