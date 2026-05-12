＜マイナビカップ事前情報（2日間競技）◇12日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第5戦「マイナビカップ」が山梨県にある富士桜カントリー倶楽部を舞台に13日（水）から2日間の日程で開催される。昨年富士桜で開催された第9戦「Norton Next Generation Tournament」でツアー初優勝を飾った郡山瞳は、今季台湾ツアーを主戦場しておりネクヒロは今大会が2試合目。それ