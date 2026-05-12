サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の練習生が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）に出演。レッドカーペットや「Xステージ」に登場した。【ソロカット】50人全員ソロカット！それぞれの魅力をアピールした『日プ新世界』練習生『PRODUCE 101 JAPAN