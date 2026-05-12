◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）「1番・中堅」で先発した高寺望夢内野手が、初回先頭打者アーチを放った。カウント1―0からのファーストストライクを強振。打球は左中間席へ消えた。いきなりの先制弾に、虎党は大きな歓声を挙げた。高寺はこれが今季2号のアーチとなった。