宝塚歌劇団は12日、宙組組長に副組長の愛すみれが昇格、小春乃さよが新たに副組長に就任すると発表した。9月7日付。現宙組組長の松風輝（まつかぜ・あきら）が、「黒蜥蜴／Diamond IMPULSE（ダイヤモンドインパルス）」東京宝塚劇場千秋楽の9月6日をもって退団することを受けてのもの。宝塚では3月1日付で組長1人、副組長2人の体制を導入。愛は副組長になったばかりだった。現在、愛と共に副組長を務める秋奈るいは引き続き副組