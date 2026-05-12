１２７、１２８期の新人選手にスポットを当てる「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。今回は杉浦颯太（２０＝北海道）に注目。父・康一（５８期）の背中を追って輪界に飛び込んだ若武者の思いと覚悟は――。父が競輪選手として活躍する姿、そして一般の職業とは違う世界を物心がついた時から目にしていたことが自身の道の選択に大きく影響した。「漠然と憧れはありましたね。選手カッコいいな、お父さんカッコいいな、