【モデルプレス＝2026/05/12】3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「リブート」で“裏切り者”寺本恵土役で話題を集めた俳優の中川大輔（なかがわ・だいすけ／28）。モデルプレスでは、ファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4月18日＠東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館）バックステージでインタビューを実施し「リブート」の裏話をたっぷりと聞いた。【写真】「リブ